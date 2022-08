Il discorso di Italiano alla squadra prima della rifinitura

Squadra chiamata a raccolta in mezzo al campo e radunata in cerchio intorno al suo allenatore. E' iniziato così l'allenamento della Fiorentina sul prato del Grolsch Veste alla vigilia del ritorno di Conference League. Vincenzo Italiano ha tenuto i suoi per qualche minuto a rapporto, ribadendo i temi più importanti della partita di domani: lo stadio sarà una bolgia, il Twente partirà fortissimo, e la squadra viola non dovrà farsi impressionare. "La partita inizia già oggi, voglio vedere un grande allenamento" ha gridato Italiano nel rompere le righe, prima di iniziare il lavoro sul campo e prima del siparietto con Sottil.