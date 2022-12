Il canto del gallo: una nuova alba per l’attacco viola

L'ora del gallo. L'attacco viola ha bisogno di certezze e Belotti potrebbe essere una di queste. Sarà lui il nuovo attaccante della Fiorentina?

Giovanni Zecchi

Nell'immaginario collettivo, il "canto del cigno" sta ad indicare l'ultima opera o l'ultimo gesto pregevole di un'artista. Il cigno, appunto, canta prima di morire. E il gallo? Ecco, lui canta quando sorge il sole. Bene, in Serie A c'è ne uno di "Gallo" e gioca nella Roma. Attaccante, classe 93', italiano. Questo giocatore si chiama Andrea Belottie sarebbe l'idea di mercato per l'attacco della Fiorentina. La linea tra realtà e finzione la porrà il tempo, ma è giusto capire se potrà essere la scelta migliore per far tornare il sereno sull'attacco viola.

Il momento giusto — L'attacco viola non sta attraversando un bel periodo, anzi. Dopo la cessione di Vlahovic, la Fiorentina non è riuscita ad affidare la fase offensiva ad un giocatore capace di trovare continuità e gol. Piatek ci ha provato. Cabral ha smarrito la via della porta e Jovic non riesce a trovare il suo equilibrio. In tutto ciò, Italiano si ritrova a scervellarsi per trovare soluzioni che gli garantiscano dei gol. Per questo motivo, il calciomercato potrebbe venire in soccorso di Barone e Pradè. Un'occasione ghiotta e interessante può apparire da un momento all'altro. Ecco, quindi, che il nome di Belotti torna di moda con forza. Inseguito per tanto tempo l'estate scorsa, il suo approdo alla Roma aveva cancellato ogni possibilità di vederlo a Firenze. Mourinho, però, l'ha lasciato ai margini della squadra e adesso la possibilità di vederlo in maglia viola non è poi così un'utopia. Ovviamente, la Fiorentina dovrà cedere prima per fare posto, non solo a Belotti, ma a qualsiasi tipo di acquisto. Ora come ora, stiamo parlando di uno scenario ipotetico, senza nessun tipo di base realistica. Però, come spesso succede, il mercato può rendere l'impossibile possibile.

Certezza o scommessa? — Uno dei limiti degli ultimi acquisti in attacco della Fiorentina è l'aver puntato troppo su delle scommesse o su dei giocatori da "recuperare". Le certezze mancano, da molto tempo. Dove va ad incastrarsi Belotti? Un attaccante con un passato da goleador, ma con un presente da dimenticare. In Serie A, Belotti esordisce con la maglia del Palermo nella stagione 2014-2015. Con i rosanero, l'attaccante prende confidenza con il campionato. 38 gare, 1332 minuti e 6 gol. 9 volte parte dal primo minuto. Insomma, attaccante acerbo, ma promettente. Ci pensa subito il Torino a garantirgli un posto importante in squadra. Il suo esordio con la maglia granata avviene nella stagione 2015/2016, di cui sarà attaccante e capitano fino al 2021/2022. In questo lasso di tempo, il suo feeling con il gol si impreziosisce sempre di più. 12 gol la prima stagione, 28 l'anno successivo tra campionato e Coppa Italia. Da quel momento, l'ex Palermo segna ben 14 gol in media a stagione. Centrando la doppia cifra per 6 stagioni consecutive. Non solo bomber, anche fonte di gioco. I 28 assist con la maglia del Torino, confermano la sua capacità di servire bene anche i compagni. L'ultima stagione, non è stata delle migliori. Il contratto non rinnovato, la cessione a zero. Insomma, in un clima non sereno, "Il Gallo" ha messo a segno 8 gol. In questa stagione si è aperto un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia della Roma. Come abbiamo già riportato, il suo rapporto con Mourinho non è dei più idilliaci. 2 gol in Europa League, 2 presenze da titolare in campionato e soli 359' minuti giocati.

Insomma, questo è Belotti. Numeri su numeri. La Fiorentina potrà decidere se puntare su di lui, o rimanere con i propri attaccanti. La scelta migliore sarà mostrata solo dal tempo, ma l'attacco viola ha un estremo bisogno di certezze. Canterà il gallo? Ai posteri...