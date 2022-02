Il business prima di tutto

La società sembra aver messo in secondo piano il lato sportivo. E ora la Fiorentina rischia seriamente di perdere il treno per l'Europa

C'era una volta la febbre del sabato sera. A ballare, però, è solo la Lazio che annienta la Fiorentina con un rotondo 3-0. Una sconfitta pesante, pesantissima. Che non può e non deve lasciare indifferente Vincenzo Italiano. Il tecnico ha le sue colpe. Come quella di aver schierato Nastasic al centro della difesa. Il serbo ci ha messo lo zampino, in negativo purtroppo, sul secondo e terzo gol della Lazio. Perché farlo giocare titolare, per di più contro una vecchia volpe come Immobile, visto il poco feeling col campo? Scelta controproducente, per usare un eufemismo.