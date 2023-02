Il Braga si cala la braga: la Fiorentina ora può davvero puntare a Praga

Le coppe danno un senso alla stagione, ora possiamo dirlo senza timore di sbagliarci. Ci sarà da battagliare nei prossimi mesi

Federico Targetti

Immagine un po' rude, ma gioco di parole troppo invitante. Ci sono tante attenuanti da mettere in conto: la serata storta dell'avversario che si è sottomesso ai gigliati, quella particolarmente ispirata di Biraghi e compagni, cose che non si ripeteranno, quasi certamente, andando avanti nella competizione. Ci perdoneranno gli scaramantici se diamo per assodata la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League dopo uno 0-4 in trasferta all'andata. Dunque, ricapitolando: ci sono nel migliore dei casi altre sette partite da giocare, vedendo in che condizioni è arrivata la Roma a fine della scorsa stagione per alzare la coppa è ragionevole non aspettarsi chissà cosa in campionato. Ve lo ricordate il 2-0 agli zombie giallorossi di Mourinho prima della semifinale di ritorno col Leicester nel 2022? Ecco, è possibile che ci si debba preparare a serate del genere. Ma ne vale la pena, a patto di non rischiare di rimanere invischiati nella melma-retrocessione, se poi arrivano momenti come quelli di Braga.

Chi rimane? — Certo, la Fiorentina non è nettamente la squadra più forte del tabellone: c'è il Basaksehir, che i viola li ha battuti una volta e nulla vieta che lo possa fare di nuovo, ma si parla di settembre e nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Il 2-1 del ritorno ha dimostrato che i turchi possono essere superati se si evitano clamorosi passaggi a vuoto. Poi c'è la Lazio, che sì, sarebbe una squadra più forte, ma che Sarri considera inadatta al doppio impegno, ritirandola dunque dalla massima competitività in Conference League per andare al top in campionato. Tra le squadre già agli ottavi di finale in quanto vincitrici dei gironi, il Villarreal viene da tre sconfitte consecutive in Liga, il West Ham è appena due punti sopra la zona retrocessione in Premier, il Nizza è in gran forma ma nonostante questo non va oltre il settimo posto in Ligue 1. E' pur vero che la stessa Fiorentina ci insegna che non si devono valutare le squadre in base all'andamento in campionato, che rimane un indicatore del livello generale che possiamo aspettarci, al netto della particolarità del momento.

Fiore nelle coppe — La Fiorentina che ha surclassato il Braga, quella Fiorentina lì, può davvero vincere la Conference nella finale dell'Eden Park di Praga, con il giusto atteggiamento e un po' di fortuna. Senza perdere di vista la Coppa Italia, che vede i viola già in semifinale e con un avversario, la Cremonese, alla portata soprattutto nei 180 minuti. Non tutti i prossimi avversari si caleranno la braga come il Braga, ma i mesi che ci aspettano, grazie agli sprint nelle coppe, hanno riacquistato un senso. Le carte in tavola possono far scopa con quelle che Italiano ha in mano, portando denarie coppein casa della Fiorentina e riscaldando un po' i cuoridei tifosi. Anche se in Serie A, per adesso, non si raccatta null'altro che picche...