Iachini è in città. Mattinata fiorentina per il candidato n°1 alla successione di Montella

Tutti gli indizi portano a Beppe Iachini, ma una risposta definitiva su chi sarà il successore di Vincenzo Montella sulla panchina viola si avrà probabilmente solo nei prossimi giorni. Intanto Violanews.com segnala la presenza in città del tecnico ascolano. Semplice coincidenza? Difficile da credere in questo momento, con gli alti gradi della Fiorentina a caccia del profilo giusto per guidare la squadra squadra in acque più sicure. In mattinata Iachini ha preso un caffè in zona Ponte Vecchio. La società viola invece assicura di non aver preso ancora una decisione definitiva.