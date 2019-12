La Fiorentina ha il sì di Iachini, ma la decisione potrebbe arrivare dopo Natale

E’ finita ufficialmente oggi l’avventura di Vincenzo Montella alla Fiorentina. Chi sarà il suo sostituto? In pole ci sarebbe l’ex viola Giuseppe Iachini. Come riporta Radio Bruno Toscana, il club gigliato avrebbe già strappato il sì all’ex viola, ma sta valutando anche altri profili. La decisione non arriverà prima di lunedì. Anzi: potrebbe slittare a dopo Natale.

MA ATTENZIONE A DAVIDE NICOLA