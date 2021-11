I titolari squalificati, Nastasic da valutare: chi in difesa contro il Diavolo?

Il problema fisico del centrale serbo rovina i piani di Italiano, anche se...

In questi primi cinque mesi della gestione viola targata Vincenzo Italiano, abbiamo sicuramente imparato una cosa: con il tecnico siciliano non bisogna dare mai niente per scontato, specie se si parla di formazione. Anche se, a dire il vero, ultimamente l'allenatore ex Spezia alcune particolari scelte le stava portando avanti con continuità e senza grossi stravolgimenti, basti pensare ad esempio alla coppia centrale difensiva, da definire ormai titolare, composta da Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta. Il problema è che appunto entrambi, nella prossima gara di campionato contro il Milan, saranno squalificati, ed in molti già pensavano di vedere in campo le due alternative, Igor e Matija Nastasic. L'infortunio al polpaccio accusato però dal centrale serbo - ancora tutto da valutare comunque - sta innalzando il livello di ansia degli appassionati viola, basta fare un giro sui social proprio in questi minuti per notarlo.