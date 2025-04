I numeri smentiscono Marì. Il dato sulla media punti con le piccole è clamoroso

Nonostante il suo arrivo sia stato più che positivo in termini di (ottime) prestazioni, Pablo Marì ci permetta di dissentire da questa sua dichiarazione fatta ieri in conferenza stampa dopo il sonnacchioso pareggio per 0-0 maturato fra Fiorentina e Parma. Non perché abbiamo la presunzione di capirne di calcio più di lui, ma perché a smentirlo, dopo più di tre quarti di campionato, sono i freddi numeri. E dopo gli ennesimi punti persi contro una squadra della parte destra della classifica, è pacifico che non si possa più parlare di sfortunata coincidenza.