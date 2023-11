Ha vinto l’anticalcio, ma non si doveva giocare. Ora non buttare tutto a mare

La dura legge del gol — È evidente che manchi un uomo gol, uno abituato a buttarla dentro parlando in termini brutali. Nzola fa fatica a calarsi nella nuova dimensione. Non so perché, posso fare ipotesi e le ho già fatte, ma non assomiglia per niente al giocatore che conoscevaItaliano e che nel mio piccolo ho visto giocare in almeno sessanta partite di Serie A. Non fa gol, ma non si muove neppure come dovrebbe e come sa fare, è come se avesse un macigno attaccato alle caviglie. Credo sia un problema psicologico, le pressioni, l’ambiente, le attese, un livello tecnico più alto. Spero ancora che torni, intanto manca. Beltran è un ragazzo interessante, ha qualità, è attaccante e si vede, ma è ancora acerbo e non pronto per essere determinante nel nostro campionato, un mondo molto diverso da quello argentino. È dentro un percorso di crescita, è cresciuto, ma non so quanto ci metterà ancora. Ognuno ha i suoi tempi. Nelle prime settimane con un’ottima forma collettiva e i gol di tanti, s’è ovviato, alla lunga, senza un centravanti che sappia far gol e/o lavorare per la squadra, i meccanismi offensivi della Fiorentina hanno rallentato, o si sono inceppati come nelle ultime settimane.

La Fiorentina imbrigliata — Andreazzoli, Sarri e Allegri che ognuno a modo proprio sono allenatori attenti alla fase difensiva e studiano l’avversario, in sostanza hanno capito che dovevano impedire alla Fiorentina di mettersi in moto, di giocare in velocità, di trovare spazio. Senza un centravanti determinante, come spiegato, e senza spazio, la Viola tiene palla, gioca, ma diventa prevedibile. Che fare? Non è semplice. Queste situazioni si risolvono soltanto con l’alta velocità delle giocate collettive e la qualità dei singoli. E anche qui i problemi non mancano. Quali sono i giocatori della Fiorentinache negli ultimi trenta metri possono fare la differenza e competere con le difese delle squadre di fascia alta? Faccio due nomi soltanto: Nico e Bonaventura. Jack è stanco e s’è visto, ma s’è visto anche che senza di lui mancano guizzi e intuizioni. Pure i tiri. Nico ha fatto e fa tanto, ma non si può pretendere un gol a partita. Lo raddoppiano, lo menano, ha necessariamente dei momenti di pausa e quando cala lui cala tutta la squadra.

Il gioco rallentato sugli esterni — Il gioco sorregge questa squadra, la personalità c’è sempre, l’organizzazione pure, ma ci sono anche altri problemi che rallentano le rotelline e così tutto gira a una velocità prevedibile per gli avversari. Gli esterni, ad esempio. Mancano terribilmente a questa squadra le triangolazioni in velocità sugli esterni e con altrettanta velocità la ricerca del fondo. Come mai? Semplice. Parisi è bravo e si vede, ma con il piede sbagliato, giocando a destra, i movimenti e il tocco di palla non sono naturali, ci deve pensare, rallenta. E gli spazi si chiudono, gli avversari si compattano. A sinistra non è in un gran momento neppure Biraghi, dopo l’infortunio non ha ripreso la condizione, fa fatica a sovrapporsi, i tempi non sono sempre giusti. E neppure i cross. Con la Juventus è mancata anche la soluzione Quarta. Per ovviare alla solita marcatura a uomo di Arthur, Italiano aveva chiesto all’argentino di impostare il gioco. Le sue avanzate hanno spesso aperto spazi e liberato Arthur, ma con Quarta in marcatura come domenica scorsa e gli avversari che hanno schermato anche questa mossa, l’arma è diventata meno efficace rispetto alla sorpresa di inizio campionato.

Italiano e le nuove soluzioni — Succede così che la Fiorentina abbia il 70 per cento di possesso, tiri 24 volte contro 4, batta 9 calci d’angolo contro 1, ma non ricordo vere occasioni da gol o azioni pericolose a parte una punizione e un Nico davanti alla porta con tiro debole. Non è facile risolvere, trovare soluzioni, il livello tecnico dei giocatori è questo, mancano anche la cattiveria e l’istinto del gol, e come spiegato tante volte, la qualità cresce soltanto quando funziona il gioco ad alto ritmo. Si vedranno miglioramenti, aspettando i centravanti, quando saranno recuperati alcuni ad alto livello di forma, o tornerà Kayode con Parisi a spingere a sinistra come a Napoli. Una mano possono darla gli avversari che giocano, che non fanno barricate, che affrontano la Fiorentina a viso aperto, ma ormai sono sempre meno. Italiano è uno che studia calcio, ora mi aspetto anche dalla sua capacità e dalle sue intuizioni, soluzioni come quella di Bonaventura fra attacco e centrocampo che ha cambiato la stagione scorsa, o altre che abbiamo raccontato e hanno migliorato il suo calcio fluido.

Beltran e Nzola non sono Jovic e Cabral — Ma se l’analisi tattica appena fatta per capire senza drammatizzare, ci racconta di alcune difficoltà, questa resta comunque una squadra che crea, che ha voglia, che gioca a calcio e che ha molte armi per tirarsi fuori da un momento no. Ha conoscenze solide, come ho detto spesso, e con la voglia di migliorarsi le difficoltà si superano più facilmente. Ripartiamo dunque dai sette punti in più in classifica, dal lavoro e da Italiano che ha portato questa squadra fino a questo punto e la può portare oltre. E poi resto ancora convinto che possa bastare poco per ritrovare Nzola, magari un gol, una bella gara. Il calcio ha una vasta letteratura di situazioni simili. Beltran crescerà, questo è scritto. E aspettiamo alcuni come Barak o Ikonè a livelli più alti. Per i nostalgici, quando dicevamo che fra Jovic e Cabral non se ne fa uno, e non per consolarsi, avete visto il disastroso Jovic al Milan e Cabral che con il Benfica ha segnato soltanto due gol nelle coppe nazionali portoghesi contro squadre minori?. Almeno Beltran è un giovane e ripeto, andate a vedere cosa faceva Lautaro quando è arrivato all’Inter e pensate a cosa è oggi.

Una partita da rimandare e le responsabilità — Comunque domenica scorsa non si doveva giocare. La spinta e l’adrenalina della curva Fiesole sono mancate, ma avevano e hanno ragione loro, se il calcio avesse ancora un cuore, se avesse voglia di tornare vicino alla gente, avrebbe dovuto fermarsi. Ma ormai è solo business e diritti tv, un mondo lontano dal mondo reale. Non so ancora per quanto…Chi poteva fermare la macchina? Non certamente la Lega calcio, ma la politica e le istituzioni sì. Solo se avessero capito prima, solo se invece di dire venerdì scorso “fermare la partita non è una priorità”, da subito avessero fatto pressioni a tutti i livelli, una speranza ci poteva essere. Hanno cominciato ad andare dietro alla Curva e alla gente indignata solo quando era troppo tardi per riuscirci, per populismo e nulla più.

