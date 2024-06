Goretti, il ritratto del direttore-ombra che lavora anche quando non lavora

Goretti, lo avrete notato, non è un tipo di molte parole: non è stato presentato come fatto con Palladino, ma solo attraverso un video uscito sui canali gigliati, e solo dopo l'allenatore, quasi a non voler togliere spazio al frontman della nuova band. Poche parole, tanto lavoro: calcio, calcio, calcio, e quando stacca dal calcio ama tornare a Perugia per un altro tipo di lavoro, ossia quello sul campo, non di gioco ma di terra. Uomo d'altri tempi, impossibile vederlo a far vita notturna.