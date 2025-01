Zaniolo arriva, Comuzzo parte, Bondo in attesa: nasce la nuova Viola per la Champions

Un arrivo a centrocampo

In attesa di capire, torniamo agli acquisti per misurare davvero le sbandierate ambizioni. Dando per scontato Zaniolo e sapendo sempre che fino alle firme può succedere di tutti e per questo tocchiamo ferro, gli acquisti diventano quattro. A questo punto mancherebbero sicuramente un centrocampista muscolare e forse un esterno basso visto che Buchanan è andato al Villareal. Il preferito è Bondo, francese del 2003. L’accordo di massima c’è già, anche il Monza è d’accordo perché ormai è chiaro che la Serie B è un destino. Galliani sta cercando di fare cassa e abbassare il monte ingaggi per ripianare le perdite in vista della retrocessione e forse di una cessione. La valutazione attorno ai 10 milioni può sembrare alta, ma la Fiorentina non molla e lo vuole. Perché non si chiude? C’è un dubbio sulle condizioni del giocatore che si è infortunato contro il Bologna. Il problema muscolare che tempi ha? Se dovesse essere roba di una decina di giorni allora via libera a Bondo, se invece dovessero essere tempi più lunghi, visto che un altro centrocampista serve subito, c’è sempre il prestito di Fagioli in stand by. Il giocatore vorrebbe il Marsiglia di De Zerbi, ma è ancora tutto aperto. C’è anche il solito Cristante che però ora Ranieri vuole recuperare. Bondo sarebbe l’ideale. Ha strappo come nessun centrocampista in rosa, gran recuperatore di palloni. Il centrocampo viola prenderebbe uno con caratteristiche diverse che oggi mancano. Per l’esterno basso dal Viola Park arrivano dritte su un possibile dirottamento a destra di Moreno. I lavori sono in corso. Come struttura non mi convince, ma ha piede, se si adatta ricordo che un certo Thuram diventò un esterno straordinario. Auguri. Per le uscite Ikoné al Como dovrebbero esserci le firme oggi, mentre Kouamé e l’Empoli continuano a parlare. Sembra fatta anche per questa operazione, resta nell’aria l’idea Fazzini magari per giugno. Se tutte queste caselle dovessero andare a dama, il rinnovamento sarebbe quasi completato. Cinque giorni per capire che Fiorentina rinascerà in inverno.