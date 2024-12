‘Vojamo gioca’, fatece gioca’. Il gruppo fa sue le parole di Edo. Basta speculazioni

Per questo inizialmente i giocatori non sapevano se sarebbero riusciti a scendere in campo. Una volta parlato con Edoardo però, ogni dubbio è stato spazzato via. “Dovete giocare”, gli ha detto. Il risultato? Nell'unico allenamento vero col quale Palladino ha potuto preparare la partita i ragazzi sono andati a mille all'ora e, più che altro, tutti vorrebbero giocare. Tutti, tanto per tornare al punto di partenza, hanno “adottato” quella frase di Edo. “Vojo giocà, fateme giocà”. Vogliono farlo per lui, e per sfogare sul campo tutte le preoccupazioni, tutte le paure e tutte le tensioni accumulate in questi giorni. Certo, non sarà possibile. Toccherà a Palladino scegliere ma certo, quando non si sa chi far giocare perché ogni giocatore spinge al massimo, non può che venirne fuori una scelta felice.