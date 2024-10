Un Milan abbagliato dai viola non vede da qui Adli

Tra le gioie di domenica sera non e' da sottovalutare la nostra coppia centrale, frutto del lavoro del settore giovanile. Hanno giocato entrambi da veterani, considerando gli avversari che avevano di fronte. Se i due ragazzi terranno questa applicazione in campo, sara' dura per la concorrenza riconquistare il posto in squadra, Palladino chiede tanta testa in difesa, detesta le uscite a bischero in avanti mettendo in difficolta' tutti compagni. La prossima gara sara' contro il Lecce, una partita mai facile, dove anno successe di tutto con errori marchiani specialmente nel reparto arretrato. TESTA, CUORE, APPLICAZIONE, FORZA RAGAZZI. Questa sosta fara' bene per cementare ancora piu' il gruppo, per recuperare un po di energie e far lavorare con piu' serenita' il mister. In Palladino ho sempre creduto, un'ammirazione nata da anno scorso quando era al Monza, mi piace molto il suo atteggiamento pieno di impegno e testa, sicuramente qualcosa ha sbagliato ma e' stato tradito da alcuni giocatori che non riescono a progredire nel loro processo di maturazione. FORZA FIORENTINA!!