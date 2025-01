Un 2024 tosto, un 2025 a cui guardare sognando. Buon anno Fiorentina!

Un 2024 pieno e difficile

Fatta questa (lunga, pardòn) digressione, torno al punto di partenza e provo a guardare oltre. Il 2024 che abbiamo appena salutato è stato (tanto per cambiare) un anno pieno. Forse troppo. Perché va bene essere abituati praticamente a tutto, ma oggettivamente Firenze e la Fiorentina ultimamente son stati messi davanti a prove che nessuno, ma proprio nessuno, meriterebbe. Una terza finale persa, parlando di pallone che rotola, ma soprattutto quello che è successo a margine. Parlo ovviamente della scomparsa di Joe Barone, tanto per cominciare, e in questi giorni di festa il pensiero alla famiglia (e ai figli in particolare) va ancora più forte. Perché è in periodi come questo, quando si è circondati dalle persone care, che chi se ne è andato bussa con più insistenza di sempre alla porta della nostalgia e del cuore. E parlo, va da sé, del lutto che ha colpito mister Palladino e per il quale vale esattamente quando detto per l'ex dg. E come dimenticarsi di Edoardo Bove. Un ragazzo clamoroso, per la determinazione con cui ha affrontato e sta affrontando questa complicatissima sfida e che qualsiasi cosa gli riservi il futuro resterà per sempre un figlio (uno dei tanti, perché siamo rompipalle ma siamo unici per capacità di amare) di Firenze.