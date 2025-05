Tra Italiano e Fabregas c’è chi non raccoglie oggi né semina per domani

Non è comunque il tempo, anche se manca pochissimo, di fare bilanci definitivi. Perché c'è ancora uno spiraglio che può (ri)portare in Europa e prima di lanciarsi in voti o sentenze è giusto aspettare. Certo, qualcosa si può dire. Anche più di qualcosa. Si può dire, per esempio, che in una stagione intera non si è mai vista una vera identità. O forse pensate che sia un caso l'andamento da montagne russe che ha caratterizzato tutta l'annata? O filotti “esaltanti”, o tunnel che nemmeno il traforo del Monte Bianco. Tutto normale, se l'unica (o quasi) idea sulla quale hai costruito il tuo progetto è il rendimento dei singoli. Nulla di strano, per carità, né di nuovo. Palladino non è stato il primo e non sarà l'ultimo anche se la sua è una “specie” ormai quasi in via di estinzione. Perché il calcio, come la vita, va avanti. Ed opporsi al cambiamento è e sarà sempre una battaglia a perdere. Puoi sopravvivere, per un po', ma prima o poi verrai spazzato via. Lo dicevano gli Scorpions, no? “The future´s in the air, I can feel it everywhere, Blowing with the wind of change”.