Tra campo e mercato: due mesi decisivi per le ambizioni della Fiorentina

Se c'è una cosa che si fatica a sopportare (soprattutto quando le cose vanno bene) è la sosta per le nazionali. Vale in generale (basta farsi un giro sui social per rendersi conto di quale sia l'interesse per la squadra di Spalletti) e in particolare per la Fiorentina. Figuriamoci adesso, con sei vittorie di fila alle spalle e il secondo posto in classifica. Se non è un coitus interruptus insomma, poco ci manca. Eppure, le ultime partite e le notizie arrivate in questi giorni (Bove che ha abbandonato il ritiro dell'Under 21, Richardson costretto a fermarsi per un paio di mesi) ci dicono che il gruppo aveva un gran bisogno di fermarsi. Non a caso Palladino ha deciso di concedere una vera e propria vacanza ai giocatori, lasciandoli liberi per l'intera settimana. Una decisione sicuramente innovativa e, pensando a quello che c'è all'orizzonte, assolutamente condivisibile.