Sognare la Champions non costa nulla, farla diventare un obiettivo concreto sì!

Sognare non costa

Bene insomma che giocatori e allenatori abbiano questa mentalità e, perché no, che covino dentro anche un po' di sana (sia chiaro) arroganza. Anche perché non è scritto da nessuna parte, e la storia recente ce lo insegna, che siano sempre i più forti a prevalere. A volte sono i più bravi, e non è per niente la stessa cosa, ad imporsi. E poi si sa, “sognare non costa nulla”. Semmai però, e così veniamo all'altra faccia della medaglia, ad avere un prezzo sono le legittime ambizioni. Mi spiego: per alimentare quei pensieri che stanno crescendo nel gruppo, e per poter concretamente parlare di una Fiorentina in grado di giocarsela più o meno alla pari con parte della concorrenza, serve uno sforzo in più. La squadra è competitiva, sia chiaro, ora come ora può certamente pensare di correre per l'Europa League con le altre, ma per parlare di Champions manca qualcosa.