Se lo poteva risparmiare, la classe non è acqua

Lo stile non lo acquisti aumentando vertiginosamente il tuo conto in banca e lo stesso vale per la sensibilità. Dopo aver raccontato per una settimana dell’incredulità per l’astio viola nei confronti di Italiano, tocca ora sottolineare l’assoluta mancanza di stile del tecnico del Bologna in una giornata molto sofferta per tutta la Fiorentina e in particolare per il suo allenatore che poi, per inciso, sarebbe pure un collega. Va bene, hai vinto una partita importante, dimostrando di essere bravo, ma a venti metri da te non c’era Palladino perché era al capezzale della madre morta nella giornata di sabato: solo per questo avresti dovuto essere misurato nel godere dei tre punti. Leggi tutto il commento cliccando qui