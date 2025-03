Scanagatta: “Ecco tutte le cose positive in una serata triste”

Ci sono aspetti positivi perfino in una serata triste per il gioco messo in mostra. Esordire al Franchi da titolare in una situazione difficile come ha fatto Ndour non era semplice. Il ragazzo ha personalità, non è un fenomeno ma è molto meglio di Richardson. Il fatto che Palladino abbia tentato di cambiare modulo, passando al 3-5-2 significa che ha capito che doveva cambiare qualcosa. Era l'ora! Pongracic ogni tanto prova ad avanzare, a verticalizzare. E' con Comuzzo il nostro miglior centrale. Fagioli ha fatto vedere in pochi minuti qualcosa di più, dando il via ad un'azione che ha procurato un corner e gli ho visto fare due passaggi in avanti che non ho mai visto fare a Mandragora. Il rientro di Gudmundsson anche se ha sbagliato un gol fatto, è un buon segnale, Non si è allenato mai con la squadra. Se continuerà a giocare, sia lui più avanti, sia Fagioli più dietro, e magari rientrerà Adli, la squadra non potrà far peggio di come ha fatto fin qui. Aiuterà Palladino anche se non ha gioco. Dodo e Gosens sono stati protagonisti di un'azione bellissima che hanno la possibilità di rifare più volte. Nonostante questo gioco pessimo abbiamo più punti di quanti abbiamo mai avuto, siamo ancora in corsa per l'Europa, e non è che le altre squadre siano straordinarie. Dopo 27 giornate la Fiorentina ha 3 punti più dello scorso campionato.