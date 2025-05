Roma-Fiorentina, la scheda di Chiffi e i motivi della sua designazione

Perchè Chiffi?

La designazione di Chiffi da parte del designatore Rocchi mi pare corretta: visto importanza della gara con entrambe le squadre che lottano per un posto in Europa, c’era bisogno di un arbitro che abbia certi requisiti come esperienza ed empatia. Ma come si è arrivati alla scelta di Chiffi? Considerando che gli arbitri per certe gare non sono molti e tra questi c’è da considerare la territorialità laziale e in un momento del genere giustamente non si designa un laziale in una gara che può avere l'Europa, la scelta poteva cadere solo su Di Bello di Brindisi oppure su Chiffi di Padova. Escludendo come scritto in precedenza per la territorialità i seguenti arbitri : Doveri di Roma , Mariani di Aprilia e Marinelli di Tivoli altre scelte per il designatore potevano essere Guida che però è infortunato oppure Maresca che aveva però già diretto la scorsa settimana. Con il nostro ragionamento abbiamo voluto spiegare come può essere nata la designazione di Chiffi per Roma-Fiorentina