Rapid Vienna–Fiorentina, arbitra Frid: poca esperienza e attenzione alle proteste

Ygal Frid, 33 anni, israeliano, è l’arbitro designato da Roberto Rosetti per la gara di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina. Frid è un arbitro che vanta diverse presenze in Youth League, mentre è la sua seconda in Conference League: curiosamente a distanza di un anno torna proprio a fare la sua seconda gara europea proprio dirigendo i viola. E' facile allora capire che probabilmente la sua dimensione europea è proprio la Conference: non ha ancora mai arbitrato nella fase finale di una manifestazione più importante come Europa League o Champions. Si tratta di un arbitro con un curriculum di basso profilo, abituato a dirigere partite di intensità e tecnica diversa dalla consuetudine continentale.