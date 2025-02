Piedi buoni, talento, fantasia. Adesso la qualità al potere

Classe, tecnica, talento. In una parola: qualità. L'abbiamo invocata a lungo, soprattutto gli anni scorsi, e alla fine siamo stati decisamente accontentati. E basta dare un occhio alla rosa della Fiorentina, soprattutto dopo il mercato di gennaio, per rendersi conto di cosa stiamo parlando: Pablo Marì, Folorunsho, Ndour, Fagioli e Zaniolo . Cinque acquisti, tra i quali si fatica a individuarne uno che non porti nulla e che, più che altro, non alzi il tasso tecnico dei viola. Pensateci, pensiamoci: l'ex Monza ha personalità e capacità di far ripartire l'azione che gli altri centrali non avevano; Folo ha quello che era venuto a mancare con l'assenza di Bove e porta anche forza, muscoli, strappi; discorso abbastanza simile per Nodur, anche se nel suo caso parliamo probabilmente di un arrivo buono soprattutto in prospettiva; di Zaniolo e Fagioli, non c'è molto da dire. Uno ha giocate sconosciute a chi lo ha preceduto, al secondo son bastati 20' a San Siro per far capire come mai possa essere un punto di riferimento assoluto. Anzi. Per quanto ci riguarda: deve esserlo.

E così veniamo al vero nocciolo della questione. Del resto, del mercato appena andato in archivio avevamo già ampiamente parlato. Quello che ci interessa oggi insomma, dopo aver visto la Fiorentina a Milano con l'Inter, è concentrarci su quella qualità dalla quale siamo partiti. Senza polemica, e consapevoli di come parlar dopo sia sicuramente più semplice, ma non vorremmo più assistere ad uno “spettacolo” del genere. E sia chiaro, per l'ennesima volta: qua non si sostiene che ci sia una sola strada per arrivare ai risultati. Si può preferire un'altra filosofia (e per me è così) ma va benissimo anche una squadra che lascia agli altri il possesso e, una volta recuperata la palla, si catapulta in avanti e con tre/quattro passaggi va in porta. E' successo per esempio nel primo tempo di Roma con la Lazio e quei 45', a mio modo di vedere, rappresentano la massima espressione di quel tipo di calcio. Quello che non si può vedere, è una Fiorentina che rinuncia completamente a giocare come fosse una provinciale qualsiasi e onestamente, ormai da qualche stagione, è dura perfino vedere squadre che stanno in fondo alla classifica (non) giocare così.