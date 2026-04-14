Per Guetta “Siamo fuori dal tunnel, un grazie a Vanoli”

Bisogna dire grazie a Vanoli e lo scrive chi, come il sottoscritto, lo avrebbe esonerato a dicembre, dopo la sconfitta interna col Verona. Evidentemente mi sbagliavo e non ho difficoltà ad ammetterlo, poi c’è la Fiorentina che va rifondata e non si può pensare di farlo con questo allenatore e con gran parte di questi giocatori perché sono convinto che il metro di paragone con Pioli, disastroso in tutti i sensi, sia fuorviante.