La Fiorentina ha cento anni di storia e nella sua bacheca splendono sei, dicasi sei, Coppe Italia, più diverse finali perse nel modo più diverso: lo scrivo perché al Viola Park forse se ne sono dimenticati tutti, a cominciare da Vanoli, che ha pensato bene di non far giocare quasi mai Martinelli, ma di proporre in una gara così importante Christensen mani bucate, oltre ad inventarsi Ndour regista.
Per Guetta è “Un oltraggio alla storia viola”
Una prestazione vergognosa, senza nessun alibi
Forse gli è apparso in sonno Pioli, chissà. Fantastico. Era proprio la sera adatta per gli esperimenti, per Caterina e Giuseppe Commisso per la prima volta al Franchi dopo la morte di Rocco, per quelli che sono andati allo stadio, per il milione di tifosi viola che mai pensavano di essere così presi a pallate dal Como. Leggi tutto il commento della Voce viola su firenzedintorni.it
