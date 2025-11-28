Ferrari che non è un uomo di calcio, Goretti inesperto per una piazza come Firenze, Commisso che non parla e non torna in Italia, Pradè e Pioli che sono stati il male assoluto, ma pare che ora non ci siano più: abbiamo finito con le colpe da attribuire a chi è certamente corresponsabile di questo disastro, senza però esserne la parte più importante e decisiva? Perché qui sono i calciatori a doverci tirare fuori dal profondo rosso di una stagione da incubo. L'articolo completo su firenzedintorni.it
Per Guetta “Così si finisce in serie B”
Una prestazione sconcertante, senza giustificazioni
