Palladino è l’allenatore giusto per le ambizioni della società. Stiamogli vicino

Onestamente a vederlo mi mette anche tenerezza, vive al viola Park, sintomo di un grande attaccamento al lavoro, e' stato scelto come nuovo tecnico dalla dirigenza e poi dalla stessa è stato lasciato da solo nella tempesta. Sta cercando soluzioni per venirne fuori ma invece di essere aiutato dal suo direttore sportivo, normalità in tutte le società calcistiche del mondo, viene da lui punzecchiato in sala stampa con critiche nemmeno troppo velate. Per rincarare la dose ci mette un carico anche il direttore generale Ferrari il quale tra l'altro non ha nemmeno le credenziali del football per potere attaccare l'allenatore. Loro pensano di avere messo nelle mani del mister una Super Mc Laren ma quando la fuoriserie si ferma ai box per il cambio gomme si accorgono che si sono dimenticati di non aver comprato i pneumatici giusti.