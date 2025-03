Palladino, De Rossi e altre storie: due mesi per scrivere il futuro viola

Nove partite di campionato, quattro (si spera) per arrivare alla finale di Conference, in due mesi la Fiorentina e Palladino si giocano il presente e il futuro. I risultati contano sempre, ovviamente, ma mai come in questa stagione così altalenante, troppo piena di alti e bassi, serviranno a farci capire se alla fine il famoso bicchiere sarà mezzo pieno o mezzo vuoto. Se la Fiorentina avrà centrato gli obiettivi dichiarati da Commisso (Europa League) o vinto un trofeo da dedicare al presidente (Conference), si potrà continuare a crescere con questo allenatore e con questa idea di calcio. Viceversa, aspettiamoci cambiamenti decisi e decisivi. Oggi come oggi, e l’ho già scritto, faccio fatica a valutare compiutamente il lavoro di Palladino. Ho visto cose buone, la crescita di alcuni giocatori come Kean, ma anche troppe ingenuità, formazioni sbagliate, cattiva gestione del gruppo. Oggi, ricordiamolo, la Fiorentina sarebbe fuori da tutto e con la squadra che si ritrova, l’allenatore avrebbe dovuto fare molto di più. Insomma, non ho le certezze di certi giovani senza storia che stanno provando a far carriera usando a tutti i livelli la scorciatoia della famosa “leccaculatia”, uno strumento che funziona, ma va maneggiato con cura. Se ti sgamano sei finito e l’ambizione senza basi solide può diventare un boomerang. Non lo sa neppure la Fiorentina se Palladino va confermato o no, i dubbi ci sono, ma la “leccaculatia” si porta avanti. Lasciando perdere tutta la brutta categoria dei formichieri (pronti per il Viola Park?) che fa danni all’ambiente, ai tanti seri e in fondo anche alla Fiorentina, ricordo che oggi come oggi la Viola sarebbe fuori da tutto e se la classifica è corta (sei squadre in sei punti) ci sono rivali più forti e un calendario non facile. Questo va detto, per onestà. Come va detto che la straordinaria vittoria sulla Juve ha bisogno di verifiche e di conferme. Dire che i bianconeri non hanno giocato per far fuori l’allenatore e Thiago Motta era in evidente confusione, non significa sminuire un 3-0 storico, è solo un invito all’equilibrio e un richiamo alla realtà: c’è ancora tanto da fare.