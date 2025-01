Palladino, cambi e parole in libertà. Dembelé ingenuo, addio Ciccio

5 All'ingenuità di Dembelè. Prendere due cartellini gialli in sei minuti è roba da amatori, soprattutto se il secondo è per un inutile fallo a centrocampo. Oltre a lasciare la squadra in 10 per oltre un'ora, il francese esagera anche con la teatralità per uscire dal campo: in casi del genere meglio filare veloci sotto la doccia.

6,5 all'astuzia di Gineitis. Vent'anni appena, il primo gol in serie A del lituano è pesantissimo per il Torino. E la giovane età al potere è un po' il simbolo di una squadra che, perso Zapata, non ha grandi big ma è in serie positiva da 4 partite dopo un inizio complicato. Esattamente al contrario della Fiorentina.

7 agli striscioni per Ciccio. Nel giorno della contestazione a squadra e allenatore, spiccano i sette-striscioni-sette dedicati a “Ciccio”, l'ultras viola scomparso la scorsa settimana in un tragico incidente stradale che era già stato ricordato a Monza e di cui sabato si sono celebrati i funerali. Sei li espone la Fiesole, uno i supporters del Torino in trasferta, a testimonianza del rinnovato gemellaggio tra le due tifoserie.