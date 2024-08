Nico, il no di Commisso, e il telefono senza fili tra il presidente e i suoi dirigenti

C'è una domanda che, più o meno da 24 ore, “tormenta” i miei pensieri: ma Rocco Commisso, fino a lunedì sera, dov'era? E soprattutto, cosa faceva? Il dubbio mi pare lecito, e vi assicuro che ho provato in tutti i modi a darmi una risposa. Ho pensato: magari gli erano scaduti gli abbonamenti ai quotidiani italiani e non se n'era accorto. Oppure chissà, gli si erano rotti (contemporaneamente) telefoni e pc e quindi non riusciva a comunicare con i suoi dirigenti. E la televisione? Bah, potrebbe avere avuto dei problemi pure quella. Insomma, giuro che ho provato in tutti i modi a darmi una spiegazione ma purtroppo, ed è evidentemente un mio limite, non ci sono riuscito. Qualcuno insomma, se ha voglia, mi spieghi come sia stato possibile che il presidente si sia accorto che i suoi uomini stavano trattando Nico Gonzalez con la Juventus soltanto adesso .

Non gliel'avevano detto? Hanno negato fino a quando hanno potuto dicendogli che tutti (ma proprio tutti) i giornalisti d'Italia (e non solo i soliti fiorentini) stavano dicendo e scrivendo il falso? Mistero, destinato molto probabilmente a restare tale. Certo fa un po' sorridere sapere che, come ha voluto far filtrare con forza la Fiorentina, il presidente non ha nessuna intenzione di vendere Nico e che, soprattutto, non ha nessuna intenzione di darlo alla Juve. Sarebbe un'inversione di tendenza quasi clamorosa ripensando al recente passato e, sia chiaro, ai tifosi farebbe sicuramente piacere questo improvviso ribaltone. Restano (appunto) tutte quelle domande e stavolta sarà dura prendersela con chi in queste settimane ha descritto quello che stava accadendo. Perché se la trattativa con i bianconeri venisse descritta dal club come “la solita fake” inventata ad arte per destabilizzare non si capisce come mai, di punto in bianco, ci si sia affrettati a far sapere che dagli Usa era arrivato lo stop. Qualcosa, evidentemente, non torna.