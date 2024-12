Juventus-Fiorentina, il profilo dell’arbitro Mariani

Impeccabile designazione da parte del designatore Gianluca Rocchi per Juventus Fiorentina. Sarà infatti l’internazionale, da una settimana nominato élite, Maurizio Mariani a dirigere la partita delle partite: Juventus Fiorentina. Viste le posizioni in classifica di entrambe le squadre, la gara richiedeva un arbitro di grandissima personalità, empatico e soprattutto che abbia dialogo con i calciatori e faccia giocare. Queste sono tutte caratteriste del fischietto di Aprila, ormai ben collaudato a certi tipi di gara.

Mariani, 42 anni, torna a dirigere la viola dopo una semifinale di Coppa Italia della passata edizione. Mariani è un arbitro che lascia giocare molto, fischia poco, ma è sempre molto preciso nella gestione della partita. La soglia del fallo è molto alta, ha grandissima personalità nel rapportarsi con giocatori e allenatori e soprattutto usa il dialogo e l'empatia cosa gradita in certi match. A livello di sanzioni vediamo che il suo 4,5 è una media bassa, si alza un po’ di più quando è chiamato a dirigere in serie B. La sua struttura fisica imponente crea un meccanismo psicologico che fa sì che i calciatori non protestino in maniera esagerata. Concludendo designazione corretta, soprattutto per la classifica delle due squadre appaiate a quota 31 anche se la Fiorentina deve recuperare la gara casalinga contro l'Inter.