Mercato, rosa ed allenatore: per restare lassù serve un salto di qualità

Lo dicevano i latini (repetita iuvant) e, quindi, lo facciamo anche noi. Così, giusto per chiarire il concetto a chi evidentemente non ci vuol arrivare o, chissà, proprio non ci riesce. Ripetiamoci, quindi: il bilancio di fine girone d'andata (meno la gara con l'Inter) della Fiorentina è assolutamente positivo. Lo dice classifica, e sarebbe ovviamente stupido ignorarla. Certo, dipende sempre da quale siano prospettive e ambizioni. Si pensava o pensa alla Champions? Allora una proiezione da 64-65 punti rischia di non bastare. Lo dimostra la storia recente e soprattutto, in questo campionato, tutto lascia pensare che la quota si alzerà ancora. Ci si “accontenterebbe” dell'Europa League? Allora, i viola, sono più che in linea per centrare l'obiettivo. Partiamo da questa domanda, quindi. Qual è l'obiettivo della Fiorentina? Per rispondere, è giusto e corretto (ri)partire dall'estate scorsa. Da quando, tanto per intendersi, si disse di voler “far meglio rispetto alle ultime stagioni”. Un concetto un po' poco concreto ma che si poteva interpretare abbastanza facilmente: salire un gradino. Per essere ancora più chiari: qualificarsi, o almeno lottare fino alla fine per farlo, alla prossima Europa League. Per questo è giusto ribadire che la squadra costruita in estate aveva tutte le carte in regola per dar seguito con i fatti alle parole e che il lavoro svolto da Raffaele Palladino e il suo staff risponde pienamente al target fissato. Ciò significa che non può essere l'ultimo filotto di risultati negativi a ribaltare il giudizio. Equilibrio. E' e dev'essere sempre quella la parola d'ordine. All'interno del Viola Park, ovviamente, e in chi analizza i fatti. Detto questo, e lasciando da parte considerazioni sul gioco o sulla strada scelta per arrivare ai risultati (non esiste una sola via per vincere ed ognuno è ovviamente libero di aver le sue preferenze) è altrettanto doveroso non far finta che tutto vada per il meglio. Ci sono delle situazioni sulle quali bisogna intervenire e (piccoli) allarmi da cogliere. Il rischio altrimenti, è di vivere una seconda parte di stagione piena di difficoltà.