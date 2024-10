McComuzzo, lo scozzese a fari spenti che presto incontrerà Spalletti a Coverciano

Ma torniamo a parlare del buon McComuzzo, lo scozzese dal sangue friulano, quel sangue di un popolo che non conosce fatica, che quando subì il terremoto si rimboccò le maniche e ricostruì le case in poco tempo senza mai lamentarsi, gente tosta che chiacchera poco e lavora tanto. Ricordo anno scorso quando il buon Pietro esordì nel precampionato contro il Newcastle a soli 18 anni, la sua sicurezza e pulizia negli interventi mi colpì molto e scattò una stima immensa condita da un effetto simpatia. La Fiorentina ha in lui e Kayode due gioielli cresciuti in casa, due difensori, merce rara nel calcio italiano, entrambi in nazionale. Mi piacerebbe vederli sempre in campo, sono loro il nostro futuro; una società che ha costruito il Viola Park non dovrebbe mai dire: "Avrei voluto vendere Kayode", il sogno di ogni tifoso viola sarebbe quello che costruì Mantovani in casa con la sua Sampdoria, mettere ogni anno due pezzetti pregiati per allestire una super squadra.