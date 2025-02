Lo sponsor nascosto, le trattative anche e la lezione di ballo

6 alla maglia con lo sponsor che non si vede . Vista da vicino, la quarta casacca della Fiorentina è particolare e bella. Forse anche un po' modaiola come Firenze. Solo una critica: la scritta Mediacom è quasi impercettibile. Magari a Commisso interessa il giusto, ma non si poteva fare di un altro colore?

6.5 alla classe di Vieira. Elegante in panchina come in campo. Mani in tasca, mai scomposto, educato anche nelle proteste. E quando il suo Genoa stava producendo il massimo sforzo per cercare il pareggio, una corsetta accennata per recuperare un pallone che ci ha fatto tornare alla mente quando deliziava palcoscenici importanti da centrocampista. Come tecnico pare invece appartenere alla scuola dei "risultatisti".