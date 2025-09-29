Legni, turbanti, giovani avversari top e… tifosi sui tetti. Ma i gol?

Le pagelle a tutto tondo di Pisa-Fiorentina, dentro e fuori dal campo

Il ViolAutore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 09:16)

3 all'attacco viola. Alla fine c'erano in campo addirittura Kean, Piccoli e Dzeko contemporaneamente. Ma al netto dei due gol annullati per fuorigioco al bomber azzurro, la Fiorentina non ti dà quasi mai l'impressione di poter essere pericolosa. Uno dei tanti problemi da risolvere per Pioli che, peraltro, continua a cambiare modulo senza riuscire a trovare quello giusto.

5 ai turbanti. Piuttosto anti-estetici, sia quello (nero) di Gosens che l'altro di Tourè. Bianchissimo a fasciare la pelle scura dell'esterno di Gilardino. Anche se ciò che conta è ovviamente che nessuno dei due si sia fatto male seriamente dopo lo scontro testa contro testa del primo tempo

6 alla giornata dei tifosi. Iniziata male con le scaramucce della mattinata con i sostenitori nerazzurri da chi aveva scelto di andare a Pisa senza biglietto, è finita con la seconda contestazione alla squadra, ancora respinta da chi era comunque entrato allo stadio. In mezzo la scena più esilarante, con i tre fans viola che sono riusciti ad appollaiarsi sui tetti delle case attorno alla Cetilar Arena.

7 alla Dea Bendata. Detto con grande sincerità, è andata pure bene alla Fiorentina. Non succede spesso che in una partita gli avversari colpiscano una traversa e un palo (tra l'altro con due ex) e che poi si vedano annullare un gol non così palesemente irregolare, senza che poi lo stesso Var non intervenga per sanzionare un braccio di un tuo difensore abbastanza largo.

8 ad Akinsanmiro. A proposito di scouting, ma è possibile che i dirigenti viola non peschino mai un prospetto di questo tipo? Ventun anni da compiere, il nigeriano di proprietà dell'Inter è stato l'autentico signore del centrocampo del derby. Altro che Nicolussi Caviglia, generoso ma mai troppo lucido. Per non parlare di Fagioli, che dopo un inizio difficile pare addirittura destinato a intristirsi in panchina.