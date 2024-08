LE STRAGELLE – L’approccio sbagliato, le esultanze fuori luogo e il calore dei tifosi

3 all'approccio alla partita della Fiorentina. Inconcepibile trovarsi sotto 2-0 dopo 12 minuti. Per gli errori individuali di De Gea (che poi si riscatterà alla grande) e Kayode ma anche per la scarsa vena degli esordienti al Franchi. Pongracic e Colpani. E con il giovane Bianco fuori giri, forse anche un po' emozionato. Stavolta Palladino riesce in parte a rimediarla anche se la qualificazione resta apertissima: l'importante è che non diventi un'abitudine come (talvolta) succedeva con il suo predecessore Italiano.