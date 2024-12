Le scivolate di Nicola e la profezia di Cataldi. E Mina non era cosi male

6 all'esuberanza di Mina . Lungi da noi rimpiangere il colombiano, però l'impressione e' che lo scorso anno fu lasciato partire troppo frettolosamente. Oltre a concedersi qualche preciso "lancione", come marcatore resta affidibalissimo. Per informazioni rivolgersi a Kouame' ma anche a Kean, entrambi annullati dal difensore dei sardi.

8 alla striscia di successi in campionato dei viola che diventano appunto otto, interrotti solo da quanto accaduto domenica scorsa. Contro il Cagliari non è stata la miglior Fiorentina dell'anno tanto che lo stesso Palladino a un certo punto ha platealmente chiesto l'aiuto del Franchi, ma con Milan e Juve che continuano a faticare e questa classifica, la zona Champions potrebbe trasformarsi presto in qualcosa più di un sogno.

9 alla chat e alla dedica di Cataldi, che prima scrive in privato a Bove come segnerà, poi la mette davvero al sette e manda a dire all'amico tramite telecamera quanto gli vuole bene. Un sentimento che peraltro pervade un po' tutta la squadra come dimostrato dalle scene finali sotto la curva con i tifosi che intonano cori per Edo. La chiusura più bella di una settimana complicatissima per un gruppo che comunque perde uno dei suoi riferimenti nonostante la giovane età.