Fiorentina-Napoli: la scheda dell’arbitro Manganiello

Gianluca Manganiello 43 anni di Pinerolo che festeggerà proprio al Franchi la centesima gara in Serie A da arbitro centrale, è un fischietto di grandissima esperienza che sta facendo una buona stagione. E' al secondo incrocio con il Napoli mentre il primo per i viola. Sarà la sua settima gara in stagione nella massima serie dov’è ha dato sempre affidabilità e garanzie al designatore. Manganiello è un arbitro preciso con la soglia del fallo abbastanza alta, non fischia i mezzi falli e non accetta le proteste soprattutto quelle plateali. Nella gestione della gara è molto empatico e gradisce il dialogo con i calciatori. Non è un arbitro che ammonisce molto (3,5 la sua media in serie A). Non ci resta che fargli un grande in bocca al lupo per le sue 100 gare in A .