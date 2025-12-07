La vergogna delle minacce, il modo più sicuro per finire in serie B

Sembra di essere precipitati dentro un incubo, inimmaginabile cinque mesi fa in cui tutti, e ci mettiamo dentro anche noi dei media, ci hanno messo qualcosa

E bravi i cosiddetti leoni da tastiera? Leoni o coglioni? Esiste qualche dubbio sull’autenticità del loro tifo viola, mentre è invece certa l’appartenenza al già numeroso gruppo di idioti che fa del calcio un campo di battaglia e che pensa che allo stadio e sui social si possa dire tutto, con la penosa giustificazione dell’amore per la maglia. Che si muova in tempi rapidissimi la Polizia Postale per accertare la generalità di questi dementi per poi agire di conseguenza, con risvolti economici e anche, ci si augura, penali. Intanto questi mentecatti sono riusciti nell’impresa disperata di fornire un alibi ai giocatori.... leggi tutto cliccando qui