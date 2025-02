La ricerca di Palladino, l’ambizione di Pradè e un rendimento altalenante

Raffaele Palladino si è assunto la responsabilità della sconfitta contro il Como: “non ho trasmesso l’energia necessaria…“ Un’affermazione pesante quanto francamente criptica. Che vuol dire? Durante la mia frequentazione di Coverciano non ho mai sentito parlare di questa materia. Un allenatore può predisporre un piano tattico, può suggerire movimenti, può indicare le debolezze dell’avversario, può perfino cercare di infondere entusiasmo, ma quanto ad energia non mi risultano esserci testi utili. Il gioco di una squadra è la somma delle qualità dei singoli che peraltro devono essere messi proprio dall’allenatore nelle loro posizioni più adatte.

Il bilancio della Fiorentina fino ad oggi è tutt’altro che disprezzabile. I 42 punti in classifica le permettono ancora di sperare in un piazzamento importante (Champions) ma il rendimento della squadra fino ad oggi si raffigura meglio come un elettrocardiogramma di chi attraversa un periodo piuttosto difficile. All’inizio pochino poi dalla 7 giornata fino alla 15ª i Viola hanno raccolto 27 punti, il 65% del proprio bottino, dopo una preoccupante depressione poi due vittorie e altre due sconfitte. Che il maggior difetto di questa squadra sia l’incostanza di rendimento pare un fatto chiaro ma i motivi non sono altrettanto chiari. Daniele Prade’ dice “noi abbiamo ambizioni, non vogliamo finire in una posizione anonima, lo dimostra anche il mercato che abbiamo fatto”.