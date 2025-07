Kean, verso il rinnovo. Resta lo United. Bernabè ha detto no, Maffeo è un’idea

Sei giorni per sapere, cresce l’attesa attorno al futuro di Kean . Gli arabi dell’Al Qadsiah prima di buttarsi definitivamente su Retegui con una maxi offerta da venti milioni netti, hanno fatto arrivare direttamente a Moise la loro proposta ufficiale, un contratto per quattro stagioni a tredici milioni netti, ma il giocatore viola ancora una volta non ha risposto. Kean in Arabia non ci vuole andare, almeno non per ora. Ha venticinque anni, vuole giocare nel calcio che conta, il discorso magari sarà ripreso in futuro. Oggi no.

Dentro il Viola Park si continua a respirare la stessa aria positiva che vi racconto da giorni. I contatti con il giocatore e soprattutto con Lucci, il suo agente, sono sempre rimasti aperti e vivi. Si sta lavorando attorno alla proposta della Fiorentina fatta direttamente da Commisso in primavera, per alzarla e trovare un punto d’intesa. Dai tre milioni offerti in un primo tempo, si starebbe lavorando oggi ad una cifra attorno ai quattro con bonus che potrebbero far salire di parecchio la parte fissa. Si ragiona anche sull’innalzamento della clausola e sulla durata del contratto. Kean sarebbe pronto a dire sì per un altro anno, lasciandosi libero l’orizzonte futuro. Come vi ho sempre scritto, l’ottimismo viola è il sale della vita. L’unica offerta che potrebbe preoccupare è quella del Manchester United. Dall’Inghilterra rimbalza la voce che i Reds starebbero per fare o avrebbero già fatto la loro proposta. E la Premier intriga. All’ingaggio attorno ai sei milioni, inarrivabile per la Fiorentina, si unisce l’appeal di una società storica che se in questo momento non gioca la Champions, sta cercando il rilancio e pensa ai gol di Kean per avere un’arma in più. Lo vuole al centro del suo progetto.