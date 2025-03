Kean è un marziano, blindatelo. Ma dietro ora ha una squadra

La Fiorentina ha tre scontri diretti proprio con il Milan (sabato), con la Roma e il Bologna. Poi scontri con squadre in zona retrocessione e l’unica super partes è l’Udinese. Non facile, soprattutto perché la Fiorentina avrà anche quattro gare di Conference, almeno credo visto il prossimo avversario sloveno. Per le rivali, però, ci saranno molti più faccia a faccia , a cominciare dal prossimo turno con Bologna-Napoli, Atalanta-Lazio e Roma-Juve. Grande incertezza, insomma. E se la Fiorentina deve recuperare punti, sembra però in uno stato di forma migliore. Continuità deve essere la parola d’ordine, poi vedremo.

Cinquantadue milioni spendibili fra il primo e il quindici di luglio sono tanti, ma sono pochi per questo Kean e per tante società che lo stanno corteggiando. Allora? Non date retta ai soliti che vi raccontano film dell’orrore. In questo momento il ragazzo è felice e riconoscente alla Fiorentina, proprio per questo gli va riconosciuto un aumento per discutere un nuovo percorso insieme. Magari alzando la clausola o oscurandola per almeno un anno. Promettendo un squadra da Champions se già questa (tocchiamo ferro) non dovesse centrare l’obiettivo. Insomma il ferro va battuto finchè è caldo, come dicevano gli antichi. Il calcio è strano, il vento cambia rapidamente e la Fiorentina deve essere conscia di avere in mano un tesoro. Deve gestirlo, non aspettare gli eventi.