Sbagliato vendere Kayode. Così a cosa serve il Viola Park?

Caro Presidente, mi permetto di darle un consiglio. Guardi la Roma: era in una situazione disastrosa, stava scivolando in un burrone. Anche loro hanno una proprietà americana come la sua, hanno commesso diversi errori, ma hanno avuto la fortuna di avere in casa un gentiluomo come Claudio Ranieri. Romano, tifoso giallorosso dalla nascita, amato dalla piazza. Gli hanno affidato la squadra e il futuro gestionale del club, dandogli il potere di scegliere il meglio per la Roma. Erano in zona retrocessione e ora ce li ritroviamo con il fiato sul collo.