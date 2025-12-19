Il punto di non ritorno

Viola News
Commisso
La vergogna svizzera, il dovere di intervenire
La Fiorentina è in mano a uomini che ce la stanno mettendo tutta, ma che sono chiaramente non all’altezza di guidare una squadra che ha un milione di innamorati, quasi cento anni di storia e ha il quinto posto per numero dei punti conquistati nella storia della serie A. La Fiorentina è una società privata e quindi non esiste alcun intervento pubblico da invocare, anche perché economicamente la Fiorentina è sana, sanissima, paga regolarmente gli stipendi e non ha alcun debito. Commisso ovviamente farà come gli pare, ma non può ignorare l’azzeramento totale di quella che è stata fino a questa estate la Fiorentina, cinque mesi di follia che stanno minando la passione di un popolo calcistico. Leggi tutto cliccando qui.

