Il problema è Palladino, non mascheriamoci più

Imbarazzante. Una partita imbarazzante. Il Venezia (con tutto il rispetto) ha diversi giocatori che faticherebbero anche in Serie B, (in casa da gennaio aveva segnato appena tre gol) eppure è sembrata più squadra della Fiorentina. “Non si può perdere a Venezia”, ha detto un Pradè furioso a fine partita. E siamo tutti d’accordo, ma tocca a lui, a tutta la società spiegare perché la Fiorentina sia stata umiliata da una squadra che soltanto oggi, per la prima volta da agosto, è quart’ultima in classifica. Imbarazzante. Lo ripeto. Non ricordo di aver visto una partita così brutta, soprattutto nel primo tempo. Pensare che Palladino, come spesso gli succede, aveva fatto un bel proclama dopo l’eliminazione dalla Conference col Betis: “Dobbiamo vincerle tutte, dobbiamo fare nove punti”. Ecco il risultato. E non ditemi che mancavano Kean, Gudmundsson e Cataldi, tre titolari di livello contemporaneamente li hanno persi diverse squadre. Succede. Il problema è che la Fiorentina senza Kean non sa come attaccare e senza Cataldi non sa come organizzare il gioco. Perché? Perché il gioco non ce l’ha, non ha una manovra codificata, non ha una personalità definita. Succede così che senza certi giocatori o con certi giocatori in cattiva serata, la Fiorentina non sappia cosa fare, come sviluppare la manovra, come muoversi. E’ successo giovedì in Conference, ma anche contro un Venezia povero, ma più organizzato della Viola. Una drammatica verità. E’ chiaro che la partita di giovedì sera, supplementari compresi, ha inciso sulla non partita del Penzo. Ma Palladino lo sapeva, lo aveva detto: “Dovrò essere bravo io a far resettare tutto”. Non è stato bravo.

I limiti di un allenatore che non è cresciuto

La Fiorentina ha portato in campo stanchezza e frustrazione, come se la gara con il Venezia fosse la continuazione dei tempi supplementari col Betis. Stessa nebbia, stesso atteggiamento. Ma Palladino non ha sbagliato solo questo, bensì tutto quello che si poteva sbagliare. A cominciare dalla formazione. Mi spiegate perché Inzaghi ha cambiato il modulo e nove giocatori dell’Inter rispetto alla gara con il Barcellona e non l’ha fatto Palladino? Ha giocato con il solito 3-5-2 contro una squadra che giocava senza un attaccante vero, ma solo centrocampisti offensivi adattati. Perchè ha messo in campo gente che non stava in piedi come Gosens o Ranieri, Dodò o Pongracic? Serviva un’idea, ma anche il coraggio visto che la gara andava assolutamente vinta. A maggior ragione senza giocatori di riferimento, anche per sorprendere l’avversario. Serviva cambiare. Magari mandando in campo i più freschi. Perché poi non tornare al 4-2-3-1 se non ci sono due attaccanti di ruolo? In difesa Ranieri e Pongracic avrebbero dovuto dare spazio a Mari e Comuzzo che negli ultimi mesi ha giocato poco. Io avrei fatto giocare De Gea, Moreno, Comuzzo, Pablo Mari e Parisi dietro, Mandragora e Adli in mezzo; Colpani, Fagioli e Folorunsho dietro Beltran. Caso mai gli altri, quelli più forti, ma stanchi, li avrei tenuti per dopo. E comunque, anche questa Fiorentina che ho appena disegnato, sarebbe stata più forte del Venezia. E più fresca. Ma poi, che senso ha giocare con un solo attaccante e mettere Ndour sottopunta a marcare Nicolussi Caviglia (non è Modric), quando sei la Fiorentina e devi vincere la partita? E’ una mentalità provinciale che non può appartenere alla Fiorentina. Il tema è tutto qui. Purtroppo Palladino non è evoluto, ha la mentalità di chi pensa prima a non prenderle, studia l’avversario per non farlo giocare, ha un’idea passiva. Questo non è il calcio di una società e di una città ambiziose come Firenze. Purtroppo l’allenatore giovane e inesperto non è cresciuto più di tanto e la mentalità non la cambi. E Pradè non si chieda più perché la Fiorentina ha battuto alcune grandi e perde con le piccole, lo sa benissimo. Perché con le grandi il gioco passivo funziona col contropiede, le ha risolte spessissimo Kean, ha parato De Gea. Con le piccole che si chiudono non sai imporre il gioco e se ci provi buschi anche col Venezia. Detto che con il calendario facile la Juve è la chiara candidata al quarto posto, la formazione gigliata nelle prossime gare può ancora fare sei punti e sperare nelle sconfitte di Lazio (ha l’Inter) e Roma (ha il Milan) per continuare a coltivare qualche flebile speranza di Conference. Ma faccio comunque fatica a pensare che la Fiorentina possa recuperare cinque punti alla Lazio e quattro alla Roma sconfitta dall’Atalanta dopo una grande gara. Se il Milan fa sei punti (possibili) comunque ora davanti c’è anche lui. Ma, ripeto, la speranza flebile c’è tanto più che una fra Bologna e Milan andrà in Europa League dalla Coppa Italia. Speriamo, dunque. Turiamoci il naso, ma speriamo.