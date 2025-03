Il minuto mancato e le sconfitte con… dignità

Fiorentina in alto mare

Siamo a celebrare le sconfitte con dignità, si parla del nulla cosmico, abbiamo sperperato l'ennesimo campionato per la mancanza di una struttura societaria che prima ha affidato la squadra ad un giovane tecnico per poi lasciarlo nella mota alta due metri. Siamo alla vigilia di due partite contro Panathinaikos e Juve che disegneranno il futuro in coppa e campionato. Dopo sei anni di picche e discorsi fuori luogo molti tifosi hanno abbandonato emotivamente il mondo Fiorentina, anche la partita contro la Juve, che per le nostre generazioni rappresentava un mese di passione, adesso è diventata una partita normale. Paragono questi anni come quei ricchi che comprano abiti firmati, pagandoli fogli da 100 euro ma non gli sanno portare, arriva il povero con un jeans e una camicia bianca che lo svernicia nell'eleganza.