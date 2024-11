I giocatori fanno la differenza. Ora con l’Inter i titolari possono far sognare

Dati

Non c'è da stupirsi insomma e non è colpa di nessuno se in Europa la Fiorentina è meno esaltante di quanto non sia in serie A anche se in realtà, andando ad analizzare numeri, dati e statistiche, il rendimento (per occasioni create o concesse per esempio) non è poi così distante. Eppure guardi i gol subiti, e ti accorgi che in Conference i viola hanno preso 10 gol in 6 partite (playoff compresi) mentre in campionato sono a 10 in 13. Da cosa dipenderà? Forse dal fatto che in una competizione hanno giocato quasi sempre De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens mentre nell'altra trovano spazio Terracciano, Kayode, Quarta, Moreno e Biraghi o Parisi? Dipenderà forse da un centrocampo che con Cataldi e Bove garantisce un equilibrio maggiore? Le risposte, ci paiono scontate. Per non parlare della fase offensiva, e di quanto senza Kean andare in verticale e costruire palle gol sia molto, ma molto più complesso.