I fischi a Castro, gli applausi a Schillaci e Sandri e il cerchio magico

7 agli applausi per Schillaci e Sandri. Di fronte alla morte non ci sono rivalità. E allora va registrato un caloroso saluto della Fiesole nel minuto di raccoglimento per un simbolo di juventinità come l'eroe di Italia 90, ma anche quando i tifosi biancocelesti ricordano "Gabbo", ucciso nel 2007 proprio in Toscana mentre andava a seguire la sua squadra del cuore.