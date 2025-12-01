Viola News
Guetta: “Situazione gravissima, bisogna far quadrato”

David Guetta
Cominciamo col togliere quelli che non hanno senso di appartenenza
La matematica dice serie B, il cuore no, e neanche a dire il vero i valori tecnici, se solo si intravedessero e ancora non capisco la soddisfazione per la prestazione di Bergamo, così come non capivo l’ottimismo post Juve.

Giusto andare dai tifosi a fine partita per chiarire, ma ovviamente non basta, perché non gioca la Curva, e neanche la Maratona e la Tribuna, che per me contano esattamente come la parte più calda del tifo. Giocano invece questi milionari strapagati che da mesi stanno deludendo sotto ogni punto di vista, a cominciare dal senso di appartenenza, che vedo parecchio scarseggiare in molti di loro. Leggi tutto il commento della Voce viola su firenzedintorni.it

