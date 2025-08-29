Guetta si domanda: “Si può andare oltre al risultato?”

La Fiorentina vince e dunque… viva la Fiorentina, ma così è troppo semplice, perché la prestazione opaca di ieri non se l’aspettava proprio nessuno. Forse nemmeno Pioli, che comunque aveva annusato l’aria ed aveva invitato tutti ad una prudenza che alla vigilia pareva sinceramente eccessiva. E’ vero che il turno preliminare della Conference è diventato dal 2022 un percorso con molte incognite, ma vedere la squadra sotto di due gol a dieci minuti dalla fine contro una formazione da media serie B, ad essere generosi, è abbastanza straniante...LEGGI TUTTO QUI