Guetta scrive: “Siamo incontentabili?”

Sesto posto in classifica, cinque punti in più, perché c’è questo malcontento?

Il sesto posto finale riavvicina la Fiorentina alla sua tradizione, perché, appunto, la collocazione storica viola va dal quarto al sesto posto. Inoltre ci sono cinque punti in più della passata stagione e quindi le ambizioni proclamate giusto un anno fa sembrano essere state soddisfatte, e allora perché in giro c’è tutto questo scetticismo che sfocia in diverse occasioni con la contestazione a Palladino e alla società?